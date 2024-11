Na antevisão ao jogo com o Famalicão, na Vila das Aves, Vítor Campelos lembrou a derrota com o FC Porto (5-0) e disse que quer ver o AVS mais competitivo e organizado.

«Sabemos que vamos defrontar uma equipa com um plantel de grande qualidade, mas queremos fazer algo de diferente do que foi o jogo com o FC Porto, principalmente a partir dos 20 minutos. E, para isso, teremos de ser uma equipa competitiva, solidária e organizada», afirmou o técnico, em conferência de imprensa, projetando o duelo da 10.ª jornada da Liga.

«Temos de fazer diferente, mas recordando o que fizemos em jogos anteriores. Temos de ser diferentes em competitividade, no controlo emocional e na concentração», acrescentou.

Campelos considerou que o plantel do Famalicão é um «dos melhores a seguir aos três grandes, (Sporting) Braga e Vitória».

«O Famalicão tem uma equipa atleticamente forte, obrigando-nos a ter atenção às bolas paradas, e individualidades fortes no um para um e que a qualquer momento podem surpreender, como o Rochinha, o Gil Dias, o Gustavo Sá. Não sei se o Sorriso já está disponível», observou.

O médio Gustavo Assunção está em dúvida para esta partida, enquanto o guarda-redes Lucas Moura e o avançado Nenê recuperam de lesões e são baixas confirmadas.

O AVS recebe o Famalicão este domingo, às 15h30, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.