Declarações do treinador do AVS, João Pedro Sousa, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após o empate ante o Gil Vicente (1-1), em jogo da 11.ª jornada da Liga:

Se o penálti desperdiçado pelo Gil Vicente antes do intervalo foi o mote para, a perder 1-0, o AVS crescer na segunda parte:

«Foi uma situação importante para nós, se calhar até decisiva, o Gil Vicente ter falhado o penálti. No entanto, não foi essa a razão da qualidade da nossa segunda parte. Chegámos ao intervalo e até nem chegámos satisfeitos com o que estávamos a fazer. Penso que o que nos condicionou na primeira parte foram os primeiros cinco minutos de jogo, em que sofremos mais um golo que, no nosso entender, é mais um golo caricato, até difícil de entender. Cinco minutos em que praticamente não se jogou, mas o Gil Vicente marcou.»

«Ao intervalo, o que aconteceu foi simples: mostrar aos jogadores o que fizeram de muito bem na primeira parte. Tivemos uma conversa forte ao intervalo, percebemos que, ao que fizemos na primeira parte, se juntássemos mais agressividade e intensidade, podíamos causar ainda mais problemas ao Gil Vicente. Poucas alterações fizemos, demos foi mais intensidade ao jogo, fomos variando nas saídas, para desmontar um bocadinho a pressão do Gil Vicente. Com uma equipa competente como o Gil Vicente, tivemos algumas dificuldades. No entanto, não permitimos grandes transições ofensivas e não nos criaram grandes problemas, com exceção dos últimos minutos.»

«No entanto, vou um bocadinho atrás, porque tivemos a situação do penálti para nós e se calhar foi o momento do jogo que mais gostei: a reação que tivemos à oportunidade falhada. Ou seja, no momento que estamos, da forma como temos sofrido golos e derrotas... podia ter um impacto decisivo no jogo e podíamos perder o jogo naquele momento. Mas a equipa teve uma resposta forte e deu a indicação de que, em termos emocionais, estamos preparados para lutar e para atingir as vitórias que tanto precisamos. A partir desse momento, foi o momento que mais gostei do nosso jogo. Foi um jogo difícil, contra uma equipa competente e o resultado aceita-se. Penso que fomos melhores na segunda parte, dentro de um jogo equilibrado, competitivo e interessante.»

Importância da paragem na próxima semana:

«A paragem é sempre importante, temos jogadores que chegaram há pouco tempo, casos do Ponck e do Rúben Semedo. Precisamos de tempo para treinar, para perceber onde ainda temos de evoluir mais. Preparar o jogo da Taça, que é importante para nós. Penso que a paragem será benéfica para nós.»