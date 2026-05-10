Declarações do médio do AVS, Roni, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o FC Porto, em jogo da jornada 33 da Liga:

Sensações pela vitória e por ser contra o campeão

«Acho que a primeira coisa a fazer, com respeito, é dar os parabéns ao FC Porto, mereceu [ser campeão]- e é uma equipa muito boa.»

«Sobre nós, a nossa segunda volta foi em crescendo, uma pena ter sido tarde. Parabéns ao grupo, que não desistiu, foram todos guerreiros, homens e pessoas de carácter e parabéns também ao nosso treinador, que nesta situação deu-nos força e continuámos a trabalhar. Já tínhamos dado trabalho ao Sporting e fomos a segunda equipa a ganhar ao FC Porto na Liga e isso merece ser lembrado, independentemente da situação.»

Melhorias do AVS já com a despromoção

«Chegaram algumas peças para ajudar na segunda volta e tivemos mais tempo de trabalho, faz-me acreditar que era uma equipa para dar na Liga. Aconteceu assim, não há o que fazer, mas é lembrar estas pessoas de carácter, todos os funcionários merecem isto, as pessoas que cuidam da nossa alimentação, da limpeza, todos merecem isso e não podemos desistir por estas pessoas, pelas nossas famílias e é continuar a lutar.»

Golos marcados, em especial o segundo

«Nem eu acreditei, como profissional acho que é a primeira vez que faço dois golos e, mais ainda, contra o FC Porto campeão, de pé esquerdo e pé direito, nós treinamos a finalização e, graças a Deus, fui abençoado.»