Declarações de Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após mais uma derrota pesada (4-1), desta feita frente ao Sp. Braga:

«Acho que não fomos tão agressivos quanto deveríamos ser. Tivemos alguma dificuldade, devido à ansiedade com que entrámos na partida. Logo a seguir ao golo do Braga tivemos uma boa jogada para chegar ao empate. Foi um pouco mais a nossa incapacidade, o nosso nervosismo, não colocámos a agressividade. Pusemo-nos a jeito para o Sp. Braga chegar ao resultado que chegou na primeira parte».

[Linha de quatro podia ter dado mais?] «Não me parece que tenha a ver com a estrutura. Tem sido um problema nosso que tem vindo de trás. A forma como tentámos disputar a primeira bola e a segunda; torna-se difícil. Temos de ver que o Braga estava a ganhar 3-1, quis gerir o jogo, penso que passou por aí, acordámos tarde, fizemos as coisas já tarde, mas nunca chegou para fazer o segundo golo».

[Catorze golos sofridos em cinco jogos] «Falhou muita coisa. Os erros que vão acontecendo, há coisas que são difíceis controlar, talvez fruto dessa ansiedade e nervosismo. Não foi por termos com três centrais que tivemos capacidade para não sofrer quatro golos. Sofremos o quarto já na fase final, mas não me parece que seja por aí, uma questão da defesa, o problema é maior. Temos de tentar resolver o problema e vamos resolver, estão cientes disso e querem dar a volta por cima, no que diz respeito essencialmente à capacidade mental dos jogadores».

[Tabela classificativa mais apertada. Como encara?] «Com o mesmo discurso e o mesmo pensamento. Dependemos de nós, é um facto. Queremos e devemos fazer muito mais e melhor. Estamos nessa posição e temos de trabalhar de forma a melhorar os índices competitivos e organizativos. Temos um jogo em casa que é fundamental ganhar esse jogo, não há espaço para nervosismo nem para erros. O futebol tem momentos de pressão, os jogadores devem estar preparados para esses momentos. Passar essa mensagem de energia positiva para os jogadores, deram tudo o que tinham».