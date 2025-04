Declarações de Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após a derrota pesada (0-3) frente ao Estoril:

«Não diria que foi uma entrada apática. Atendendo ao contexto nem entrámos mal, até ao primeiro golo. Depois de um golo como aqueles é sempre difícil quando tens um plano para cumprir e sofrer um golo daquela forma, os jogadores ficam desanimados. Cometemos erros que permitiram ao Estoril fazer dois golos, tivemos dificuldades na chegada, não conseguimos contrariar o Estoril, que joga bem, faltou agressividade, o que trouxe desconforto. Na segunda parte tentámos um comportamento mais efetivo com agressividade, mas aos 40 segundos já estávamos a sofrer um lance que podia dar mais um golo. Não fomos capazes, tivemos uma reação no final, mas não podemos deixar para o fim. Temos de acreditar no que fazemos, os jogadores têm de acreditar neles enquanto equipa. Temos de arrepiar caminho, dependemos de nós, é fácil dizer isso, mas depois tem de se corresponder. Estamos todos em estado de alerta para o que temos de fazer e para o que não temos feito».

[Murro na mesa no último jogo] «No início do jogo, no aquecimento, sentimos os jogadores concentrados e empenhados. Mas, depois de um erro como o que originou o primeiro golo, desmoronou o estado de espírito. Os erros que se foram cometendo o desencadearam a desconfiança na equipa, perdemos algum controlo. Direciono muito para aquilo que foi o primeiro golo sofrido, um murro que abalou muito a equipa. Vamos trabalhar para recuperar os jogadores, sabem que têm de fazer mais. Não fujo a qualquer responsabilidade, estamos no mesmo barco e tudo começa por mim; em primeiro plano tenho de ser eu o responsabilizado».

[Sente o lugar debilitado] «O futebol é mesmo assim. Os treinadores quando ganham está tudo bem, quando se perde não estamos confortáveis. Não penso nisso, sinceramente, estou focado na resolução dos problemas, sou o terceiro treinador a chegar às Aves, tivemos algum impacto quando chegámos, mas deu a sensação que baixamos muito o nível competitivo. É sempre uma profissão de risco, mas jamais atirar a toalha ao chão. Os jogadores estão a precisar de um refresh mental, nada está perdido, pelo contrário».