Declarações de Rui Ferreira, treinador do AVS, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (2-2) na receção ao Sporting:

[Empate justo] «Não tenho dúvidas em relação a isso. Na primeira parte entrámos com muita ambição, mas o Sporting criou-nos imensas dificuldades. O Sporting estava a controlar e a dominar o jogo, tornando-o muito difícil. Chegou ao 2-0 em duas situações e nós tentámos recuperar e retocar a equipa na segunda parte, acima de tudo contrariar a largura do Sporting, colocámos um médio para combater essa largura. Fomos ousados, sabíamos que podíamos sofrer o terceiro e falar numa goelado, mas quis transmitir ambição, crença e vontade de querer ganhar. Prefiro perder por 4 ou 5 e ir à procura da vitória a estar resignado. Vale o mesmo. Depois da correção tomamos conta do jogo e chegámos justamente ao empate. O Ochoa na segunda parte não teve trabalho nenhum, a folha está em branco. Demonstra a nossa capacidade na segunda parte frente a uma equipa forte, o campeão nacional. Temos de estar orgulhosos do que os jogadores fizeram para sair desta situação difícil».

[Ousadia relacionada com as segundas partes do Sporting?] «Faço uma leitura virada para o que podemos produzir. Pedimos aos jogadores para manter o ritmo alto de princípio a fim, o que e difícil. Contra equipas com esta qualidade temos de colocar o que temos de bom em termos de equidade, mas também a superação. O Sporting vinha de um jogo que, de certa forma, foi gerido. O Rui [Borges] fez bem o trabalho dele, para alem de ser um bom treinador é uma excelente pessoa, e apresentaram-se aqui frescos face à gestão que fizeram»

[Sistema tático] «É irrelevante o sistema, para mim, tem a ver com o que os jogadores podem dar. Queria dar um sinal de ambição à minha equipa, não quis contrariar a largura colocando mais um central. Sou adepto da flexibilidade tática, em função do que se vai passando no jogo. O mais importante para mim não é a estrutura em si, que não demonstra a identidade de um treinador, os valores que transmitimos aos jogadores é o mais importante».