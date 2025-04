Gustavo Mendonça, jogador do AVS, em declarações na flash interview à BTV, após derrota na visita ao Benfica (6-0), na 31.ª jornada da Liga:

«[Análise ao jogo] Sabíamos que íamos apanhar um adversário motivado e complicado, sabíamos que nos iam dificultar a vida e assim foi. Sofremos dois golos muito cedo de bola parada e mexeu connosco. É focar nas últimas três jornadas.»

«[Como olha para a reta final do campeonato?] Jogamos todos os jogos para ganhar, tentamos dar sempre o nosso máximo. É focar no jogo com o Boavista, em casa.»