Declarações do treinador do FC Porto, Vítor Bruno, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, após a vitória por 5-0 ante o AVS, em jogo da 9.ª jornada da Liga:

«Em relação ao Samu, está a fazer o caminho dele, muito do que ele tem revelado aqui é fruto da competitividade interna, de ter três jogadores que lutam por ele no lugar. O Samu tem feito golo, mas vai ter de continuar a mostrar diariamente que merece. Eles sabem que não podem adormecer.»

[Sobre se podem chegar propostas por Samu em janeiro:] «É algo que não é controlável. Não sei a cláusula dele, deduzo que seja alta. É sempre um risco. Jogadores de qualidade estão sempre à mercê de quem tem capacidade financeira. O Samu tem feito um início de época forte no FC Porto, contamos muito com ele, ele gosta de estar aqui, sente-se bem, feliz, acarinhado, está a fazer golos e tem tido o resto: compromisso diário, saber onde pode evoluir e fazer o caminho dele. É muito novo, tem muito a aprender e o que mais me agrada é saber que há esse poder de aceitação da mensagem que é passada. O resto, ele vai continuar a ter golo, ainda por cima nesta fase qualquer parte do corpo em que toque na bola, a bola entra. Está numa fase boa, é aproveitá-la.»