Fábio Espinho, treinador-interino do AVS, na conferência de imprensa após a derrota (3-0) na receção ao Benfica, na 6.ª jornada da Liga:

«Houve uma troca de treinador há dois dias, focámo-nos no que eram as dinâmicas que vinham a fazer. Sabíamos que provavelmente Mourinho não faria grandes mudanças e praticamente deu seguimento ao onze, com uma ou outra dinâmica diferente. Tínhamos de nos focar mais em nós. Era uma equipa que nos ia criar bastantes dificuldades, mas foi visível que demos uma boa resposta na primeira parte, os jogadores mostraram competência e organização, como pedimos, mas, acima de tudo, coragem, desfrutaram do jogo. Batemo-nos olhos nos olhos com o Benfica na primeira parte. Foi pena chegarmos ao intervalo a perdermos com um golo ao trambolhão. Na segunda parte existe um lance que é bastante duvidoso [n.d.r. penálti], o nosso jogador corta a bola e não me parece que toque [no adversário]. Mas estou contente, tentaram aplicar o que lhes foi pedido e há que seguir caminho.»

Equipa confortável com bola na primeira parte

«Foi isso que trabalhámos e pedimos durante a semana, acreditávamos que era possível fazer isso em campo. Tivemos quatro dias de treino e estou orgulhoso pelo que implementaram contra uma grande equipa. Se conseguem fazer isto contra o Benfica, conseguem fazer isto contra qualquer clube.»

Pressão de estar a defrontar Mourinho

«Não. Andei muitos anos lá dentro e quando vemos figuras mediáticas até nos serve de motivação e foi um estímulo para a equipa. Foi visível que o AVS fez uma grande primeira parte e, na segunda, depois do penálti, o jogo não teve grande história e tivemos dificuldades.»

Cargo de treinador principal

«Sou funcionário do clube, vim para outro cargo. Foi feito o convite e aceitei. Na temporada passada estive como adjunto e já conhecia parte dos jogadores. Vejo as coisas por dentro, sou conhecedor do plantel, viram em mim a pessoa certa para pegar nesta semana, se vou dar continuidade ou não, não sei, não falei com os responsáveis.»

«Tive um sonho de ser jogador e consegui, fiz uma boa carreira. Tinha o sonho de ser treinador e jamais esperaria que ia apanhar uma semana atípica destas, com gente mediática, uma pessoa como Mourinho que me recordo que era treinador principal nos meus tempos de formação do FC Porto. Jamais sonharia. Estou feliz, está concretizado um sonho e agora é bola para a frente.»

Lançou algum desafio especial à equipa e trocou alguma palavra com Mourinho?

«Cumprimentei o mister antes do jogo, desejei boa sorte e dei as boas-vindas. O futebol português merece os melhores.

Ter uma pessoa como Mourinho serve sempre de estímulo. Havia uma grande motivação, o querer mudar este mau início de época e seria um bom jogo para o fazer. Não o conseguimos, mas demos uma boa imagem. É focar no Estrela, comigo ou com outro treinador.»

Primeiro golo condicionou a equipa

«Foi muito injusto irmos para intervalo a perder. Foi pena, porque disse ao intervalo que estava satisfeito, estava a desfrutar da capacidade que demonstraram e senti na cara deles que estavam confiantes. Foi pena sofrerem esse golo, porque a segunda parte poderia ser diferente. Sentimos o Benfica em alguns momentos algo nervoso, com algumas perdas que não são habituais. Mais do que esse golo, o lance fulcral é o penálti. A equipa sente o 2-0 contra uma equipa grande.»