O Benfica visita o AVS este domingo, a partir das 18h00, num jogo em que Bruno Lage está obrigado a mexer naquele que tem sido o seu onze base.

O lateral-esuqerdo Álvaro Carreras está castigado e Jan-Niklas Beste deverá assumir a lateral-esquerda. Além desta mudança, não são esperadas outras mexidas nos encarnados, que já contaram com Renato Sanches no treino, mas ainda indisponível para a Vila das Aves.

Siga o AVS-Benfica

Do lado do conjunto da Vila das Aves, Jorge Teixeira deverá regressar à defesa, enquanto Gustavo Mendonça poderá assumir a vaga do castigado Gustavo Assunção no miolo.

Os guarda redes Guillermo Ochoa e Lucas Moura estão lesionados, assim como o médio Aburjania. A juntar a estes, também Rafael Rodrigues é baixa para Daniel Ramos, por estar emprestado pelo Benfica.

As águias têm 31 pontos e, em caso de vitória, aproximam-se novamente do líder Sporting, que já jogou nesta 14.ª jornada e tem 36. O AVS é 16.º classificado, o lugar imediatamente abaixo da «linha de água», com 11 pontos.