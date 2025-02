O Vitória de Guimarães regressou aos triunfos após um longo jejum. Mês e meio depois da última vitória, os três pontos foram alcançados num duelo de sentido único frente ao vizinho Aves perante mais de 13 mil pessoas no D. Afonso Henriques. As coordenadas foram afinadas na segunda metade para construir a vantagem de dois golos.

Samu e Telmo Arcanjo foram os autores dos golos num encontro em que o conjunto de Daniel Ramos, que jogou praticamente toda a segunda metade reduzido a dez elementos, foi praticamente inexistente. Os avenses não assinaram qualquer lance de perigo.

O embate na cidade berço acabou por ser uma questão de rota. O Vitória dominou de princípio a fim, mas sentiu dificuldades para encontrar espaço na densa defesa adversária. Com as peças bem definidas em campo, o Vitória posicionou-se no meio campo avense com mais bola perante um conjunto montado por Daniel Ramos que muitas vezes se fechou numa linha defensiva com cinco elementos.

O Vitória de Guimarães tentou circular o esférico e apelar às suas unidades mais criativas para desmontar o bloco da equipa da Vila das Aves. Ia, contudo, faltando velocidade nos processos e maior capacidade para fintar, além do adversário, o nervosismo da longa série de oito jogos sem vencer.

Entre vários cruzamentos e alguns lances de relativo perigo, foi um cruzamento de Maga que saiu diretamente à baliza a acabar por gerar mais frisson. Ochoa ficou batido, vendo a bola embater na trave. Do outro lado, Hélder Malheiro ainda apontou para a marca dos onze metros num lance em que Borevkovic jogou com a mão. Mas, o VAR alertou que o lance foi fora da área.

Na segunda metade o jogo desbloqueou-se. Gustavo Assunção foi o primeiro a contribuir para a introdução das coordenadas ao ser expulso logo num dos primeiros minutos. Agarrou Telmo Arcanjo poucos minutos depois dom primeiro cartão, deixando o AVS com menos um homem em campo.

O domínio do Vitória foi ainda maior, dando em golo ao minuto 55. Curiosamente o golo chegou num momento em que os conquistadores apanharam o adversário em contrapé. Bola de Nuno Santos para as costas da defesa, Samu ganha posição e desvia de pé esquerdo para o fundo das redes.

O segundo golo chegou quando o cronómetro já se encaminhava para o final, evitando os fantasmas de outros jogos. Num canto de laboratório, Arcanjo rematou de primeira de fora da área, a passe de Handel, batendo pela segunda vez Ochoa perante um Aves inoperante.

Com Tomás Tavres no onze, o lateral estreou-se, assim como Lucas Fernandes na segunda metade, o Aves voltou a perder após ter quebrado uma longa série de jogos de ganhar na última ronda. Os avenses deixaram uma imagem muito pálida em Guimarães, onde também se estreou Umaro Embaló.

Regresso aos triunfos do Vitória de Guimarães numa fase de turbulência. Luís Freire estreia-se a vencer, ganhando fôlego na corrida atrás do prejuízo na luta pelos lugares europeus, que estão já distantes.

A FIGURA: Telmo Arcanjo

Herdou a difícil tarefa de render Kaio César. Depois de uma grave lesão e uma entrada na equipa aos solavancos, o extremo cabo-verdiano foi dos elementos mais ativos da equipa vimaranense. Traçou várias arrancadas pelo corredor direito, sacando numa delas a expulsão a Gustavo Assunção. Com um remate de primeira de fora da área fez o segundo da noite.

O MOMENTO: golo de Samu (55’)

Foi o lance que começou a definir o jogo. Nuno Santos está na génese ao fazer o passe longo para as costas da defesa. Samu ganha a posição a Aderllan Santos, com o corpo, acabando por ficar isolado na cara de Guillermo Ochoa. Com um ligeiro toque o esquerdino desvia para o fundo das redes e abre o ativo, lançando o triunfo da equipa de Luís Freire.

NEGATIVO: Gustavo Assunção impudente

Um cartão amarelo aos 44 minutos, antes do intervalo, e outro aos 48, praticamente no reatar do encontro, deixou o AVS numa situação ainda mais frágil. O médio foi imprudente, agarrou Arcanjo e acabou expulso de forma evitável.