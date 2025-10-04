Liga
VÍDEO: Gonçalo Esteves (lembras-te Sporting?) marca golaço frente ao AVS
Grande jogada individual do lateral fechou a vitória do Alverca na Vila das Aves

O Alverca deslocou-se este sábado ao terreno do AVS e venceu por 3-1 e Gonçalo Esteves (ex-Sporting) esteve em destaque.
Quando tudo já parecia resolvido no encontro, o lateral pegou na bola na sequência de um canto do lado esquerdo, fintou três jogadores e só parou quando colocou a bola no fundo das redes.
Gonçalo não marcava há um ano e sete meses, quando faturou do AZ Alkmaar B a 8 de março de 2024.
Veja aqui o lance:
Ninguém conseguiu parar Gonçalo Esteves, que golaço 😱#sporttvportugal #LigaPortugalBetclic #AFS #FCAlverca #betanolp pic.twitter.com/ylcUL2IGmM— sport tv (@sporttvportugal) October 4, 2025
