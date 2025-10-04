O Alverca deslocou-se este sábado ao terreno do AVS e venceu por 3-1 e Gonçalo Esteves (ex-Sporting) esteve em destaque.

Quando tudo já parecia resolvido no encontro, o lateral pegou na bola na sequência de um canto do lado esquerdo, fintou três jogadores e só parou quando colocou a bola no fundo das redes.

Gonçalo não marcava há um ano e sete meses, quando faturou do AZ Alkmaar B a 8 de março de 2024.

Veja aqui o lance: