VÍDEO: João Moutinho «limpa» lágrimas de criança com gesto sublime
Internacional português foi ao balneário buscar uma camisola e entregar ao jovem adepto, já depois de ter também entregue a camisola de jogo frente ao AVS
O gesto de João Moutinho para com um jovem adepto não passou despercebido e envolve... uma simples camisola.
Tudo aconteceu após o apito final do árbitro, na deslocação do Sp. Braga ao AVS, na segunda-feira. Ora, o internacional português deu a camisola de jogo a um adepto, mas rapidamente se apercebeu de que uma criança chorou por não ter sido a escolhida. João Moutinho regressou, por isso, aos balneários e de lá voltou com uma nova camisola, que além de consolar o choro daquele adepto, transformou o momento em algo sublime.
Recorde-se que os bracarenses venceram por 4-0 o último classificado da Liga, com um «bis» de Pau Victor e golos de Zalazar e Ricardo Horta.
Assista aqui ao momento com João Moutinho:
