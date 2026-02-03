O gesto de João Moutinho para com um jovem adepto não passou despercebido e envolve... uma simples camisola.

Tudo aconteceu após o apito final do árbitro, na deslocação do Sp. Braga ao AVS, na segunda-feira. Ora, o internacional português deu a camisola de jogo a um adepto, mas rapidamente se apercebeu de que uma criança chorou por não ter sido a escolhida. João Moutinho regressou, por isso, aos balneários e de lá voltou com uma nova camisola, que além de consolar o choro daquele adepto, transformou o momento em algo sublime.

Recorde-se que os bracarenses venceram por 4-0 o último classificado da Liga, com um «bis» de Pau Victor e golos de Zalazar e Ricardo Horta.

Assista aqui ao momento com João Moutinho: