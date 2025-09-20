VÍDEO: o resumo da vitória do Benfica na Vila das Aves
Golos de Sudakov, Pavlidis e Ivanovic na estreia de José Mourinho
O Benfica bateu o AVS, na Vila das Aves, por 3-0, em jogo da 6.ª jornada da Liga que ficou marcado pela estreia de José Mourinho.
O clube da Luz chegou à vantagem no final da primeira parte, com o primeiro golo de Sudakov com a camisola do Benfica, depois ampliou a vantagem, já no segundo tempo, com um penálti convertido por Pavlidis e mais um golo de Ivanovic.
Com o regresso às vitórias, o Benfica sobe até ao segundo lugar da classificação da Liga, ainda com um jogo em atraso, ficando a cinco pontos do líder FC Porto, e com mais um ponto do que o Sporting que só joga na segunda-feira, em Alvalade, frente ao Moreirense.
Veja o resumo do jogo:
