Moreirense e AVS dividiram pontos, na tarde deste sábado, em Moreira de Cónegos. A propósito da 17.ª jornada da Liga, o penálti convertido por Alanzinho, ao nono minuto, foi contrariado pelo golo de Jaume Grau, aos 45m.

Na segunda parte, destaque para o golo anulado a Marcelo, aos 68m, por fora de jogo na sequência de um livre indireto.

Desta feita, o AVS atinge o quinto empate consecutivo, subindo ao 13.º lugar e igualando o Estoril, com 15 pontos. Segue-se a visita ao Nacional (15.º), a 19 de janeiro.

Por sua vez, o Moreirense encaixa a quarta jornada sem vencer, permanecendo no 8.º posto, com 22 pontos. Segue-se o duelo com o Gil Vicente, nos «oitavos» da Taça de Portugal, a 12 de janeiro (domingo, 19h45).