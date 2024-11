Há coisas que um guarda-redes muito experiente, tal como Guillermo Ochoa, não pode controlar. Uma delas é ângulo da luz solar, que acabou por traí-lo durante o AVS-Famalicão.

Na sequência de um livre cobrado por Aranda,aos 14 minutos, em zona frontal, Ochoa ficou a olhar de frente para o sol. Ainda pôs a mão na testa, como se de uma pala se tratasse, mas um desvio na barreira acabou por trair definitivamente o guarda-redes avense.

Ochoa atirou-se mas... de nada serviu. O Famalicão empatou neste lance (1-1). Foi o sexto golo sofrido pelo AVS, no início do sexto encontro com as cores do clube.

