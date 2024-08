O AVS somou o primeiro triunfo na Liga ao bater o Vitória, em casa, por 1-0, em jogo da 3.ª jornada da Liga.

Os minhotos de Guimarães chegaram a este jogo só com vitórias, cinco na Europa e outras duas na Liga, mas esta noite não conseguiram reagir ao golo solitário do veterano Nenê, de 41 anos, marcado aos 75 minutos.

Com esta derrota e juntando o desaire do Moreirense em Braga (1-3), à mesma hora, sobram apenas três equipas no topo da classificação, só com vitórias: Sporting, FC Porto e Famalicão.

Veja o resumo do jogo da Vila das Aves: