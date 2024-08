Vítor Campelos realizou esta sexta-feira a conferência de antevisão ao jogo do AVS com o Santa Clara, a contar para a quarta jornada da Liga.

Em declarações aos jornalistas, o técnico da formação de Vila das Aves destacou o momento de forma do adversário e referiu que «apenas um AVS ao melhor nível» é capaz de derrotar o conjunto orientado por Vasco Matos.

«A vitória traz sempre confiança e foi muito importante, sabendo que nem tudo está bem ou errado. Estamos confiantes e motivados, contra um adversário moralizado e que tem demonstrado muita qualidade. O Santa Clara é uma equipa bem trabalhada e competitiva, que tem jogadores experientes, de qualidade acima da média. Apenas um AVS ao melhor nível pode levar este adversário de vencido», começou por referir o técnico.

«Estou em crer que até segunda-feira possa chegar mais algum reforço, tivemos de fazer algumas adaptações no onze inicial e a lesão do Lucas Moura pode abrir portas à entrada de um guarda-redes. Quanto à zona dos avançados, a equipa está deficitária, sendo que as únicas opções são o Nenê e o Grenada», acrescentou.

Na décima posição do campeonato, com quatro pontos, o AVS visita o reduto do Santa Clara a partir das 15h30, num jogo que terá a arbitragem de Miguel Nogueira.