Declarações de Vítor Campelos em conferência de imprensa após a derrota ante o Sporting, neste domingo, por 3-0:

[Análise ao jogo]



«Creio que defrontamos o Sporting no seu melhor momento, preparámos o jogo com cinco na defesa e quando recuperámos a bola devíamos ter recuperado a bola de forma mais limpa. Neste tipo de jogos, quando se perde rapidamente, fica mais difícil. Sofremos um golo que podíamos ter evitado. Se fôssemos para o intervalo com 1-0, podia ter sido diferente. Foi um momento em que as coisas ficaram muito mais difíceis.»

[Mudanças na segunda parte]

«Tentámos ser mais pressionantes na segunda parte, mas depois chegou a uma altura em que tínhamos dois centrais com amarelo. Sofremos o terceiro golo a partir de um lançamento de linha lateral que não pode acontecer, mas mérito do Sporting. Temos de crescer enquanto equipa e tirar a bola da zona de pressão. Não jogamos sozinhos e eles pressionaram muito.»

[Jhon Mercado a avançado]



«Com o Nené, teríamos mais capacidade de ter a bola. O Mercado foi uma adaptação também porque o Rodrigo [Ribeiro] não pode jogar, foi emprestado pelo Sporting. Nós temos de preparar o jogo o melhor possível e achámos que essa era a a melhor solução.»