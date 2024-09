Declarações de Vítor Campelos, treinador do Aves, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o triunfo (1-0) frente ao Rio Ave:

«Sabíamos que íamos defrontar uma equipa de grande qualidade, o Rio Ave reforçou-se muito e bem, mas acho que trabalhámos bem durante a semana, preparámos bem o jogo e provocámos o erro ao ser pressionantes. Na primeira parte devíamos ter mais calma em algumas situações, podíamos ter tido mais bola, mas queríamos ser rápidos a chegar à baliza. Tivemos várias situações, fomos sempre uma equipa organizada, solidária e concentrada frente a uma equipa de grande valor com uma ideia de jogo bem vincada. Sabíamos que ia ser um jogo muito competitivo e tínhamos de estar num bom nível para ficar com os três pontos. Creio que fizemos as alterações no momento certo, marcámos e depois soubemos defender os três pontos, que são importantes para nós».

[Vasco Lopes] «O Vasco tinha uma lesão grave, desse março que estava de fora, hoje pela primeira vez pôde dar o seu contributo, e de que forma, com um grande golo que deu os três pontos».

[Ochoa determinante] «Fez duas boas defesas, não foram quatro. É um guarda-redes experiente, o que dizer do Ochoa? Está muito motivado, quer fazer uma grande época, para além de ajudar o Aves quer estar presente no próximo mundial. Tem surpreendido os colegas pela humildade e pela simplicidade, é mais um guarda-redes que faz parte do plantel. Mas, não gosto de individualizar, podia dizer que o Vasco fez um golo fantástico, outros jogadores fizeram grandes exibições».