Figura: Aylton Boa Morte, em boa altura

O avançado já tinha demonstrado que está num bom momento de forma com alguns pormenores no empate frente ao Paços de Ferreira, mas esta tarde foi mesmo determinante no resultado mais expressivo dos algarvios esta temporada, com uma assistência inteligente e um grande golo que acabou com todas as dúvidas no jogo. Fez um grande passe para o segundo golo, marcado por Salmani, fazendo um compasso de espera, para dar tempo para a entrada do iraniano. Depois matou o jogo, já na segunda parte, com o terceiro golo. Um grande remate cruzado, com o pé esquerdo, sem hipóteses para Beunardeau.

Momento: Maurício, traído pelo sol

Dia de sensações fortes para o experiente central do Portimonense que entrou no jogo a marcar um golo, logo a abrir, com uma cabeçada ao primeiro poste, na sequência de um canto de Salmani da direita. O central foi determinante no primeiro golo dos algarvios, mas depois também deixou o seu nome bem impresso no primeiro do Gil Vicente. Num lance aparentemente inofensivo, o central deixou a bola escorregar da cabeça para o braço e permitiu a Samuel empatar desde a marca dos onze metros. Mas o contributo do central não se reduz aos dois primeiros golos. O defesa foi determinante em dar profundidade à sua equipa, com bola longas, quase sempre bem medidas, à procura de Moufi ou Aylton Boa Morte. Foi um desses pontapés que esteve na origem do segundo golo dos algarvios.

Outros destaques:

Moufi

Se Boa Morte brilhou, Moufi puxou o lustro. O lateral esteve muito bem a acorrer aos lançamentos profundos, quase sempre de Maurício, para depois combinar com o avançado a caminho da área gilista. Foi assim que os algarvios construíram, aliás, o segundo golo. O lateral marroquino esteve ainda muito perto de fazer o gosto ao pé, num lance em que entrou na área em drible e rematou cruzado, ao poste.

Salmani

Outro jogador em destaque na equipa de Paulo Sérgio. Marcou um golo e esteve perto de marcar outro. Não se pode dar mais de dois metros de espaço a este iraniano que coloca facilmente a bola na frente para depois rematar forte. Foi assim que marcou o segundo do Portimonense. O avançado também descai para as alas para combinar com os laterais, neste caso, com Anzai.

Anzai

Se Moufi esteve em destaque na direita, Anzai deu largura no lado contrário, subindo também muitas vezes no corredor, obrigando a defesa do Gil a esticar até ao limite.

Fujimoto

Parece que ganhou moral com o golo que marcou ao Sporting e hoje foi o jogador mais ativo no inconsequente ataque dos minhotos. Travou uma luta constante com o compatriota Anzai sobre a ala, mas conseguiu melhores resultados pela zona central.