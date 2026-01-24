Cristiano Bacci, treinador do Tondela, fez a antevisão do jogo frente ao Famalicão a contar para a ronda 19 da Liga. O técnico italiano acredita que é possível vencer o jogo e que, apesar da derrota tardia frente ao Sp. Braga, a equipa continua confiante na luta pela manutenção

Vitória importante para a permanência

«Acredito que o jogo de amanhã [domingo] é importante, porque nos pode deixar mais perto da manutenção. Acreditamos que podemos ganhar o jogo.»

Vontade de trabalhar

«O grupo é um bom grupo, quer trabalhar e mostra isso todos os dias e isso é importante para qualquer treinador.»

Derrota frente ao Sp. Braga não afeta a crença na vitória

«É normal que as derrotas sejam geridas de maneira diferente, ainda por cima, derrotas como as que foram frente ao Sporting de Braga, mas a crença não muda.»

Qualidade do Famalicão

«O Famalicão é uma boa equipa, com bons jogadores, de qualidade. São jogadores de outro patamar. Mas não temos problemas nenhuns e vamos defrontar o Famalicão da mesma forma como fizemos com outras equipas.»