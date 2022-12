Esta é uma revista de 2022 através das principais datas e acontecimentos de um ano muito intenso no desporto. Uma cronologia que começa com um título ganho pelo Sporting logo em janeiro e fecha com o Campeonato do Mundo que consagrou a Argentina e Lionel Messi.

Pelo meio houve a dobradinha do FC Porto e conquistas internacionais para Portugal no futsal, no atletismo ou na canoagem. Houve a consagração de portugueses lá fora, houve casos e desilusões, campeões crónicos e surpresas.

Mas 2022 fica marcado também pelo desaparecimento de duas referências de sempre do futebol português, Chalana e Fernando Gomes.

