A figura: Simon Banza



Quando se marca dois golos, dificilmente não se é eleito o homem do jogo. Mas no caso de Banza, a escolha não é só pelos golos marcados. O jogador do Famalicão, com perspicácia, soube aproveitar as fragilidades do miolo da defesa do Santa Clara (que sem Villanueva parece uma manta de retalhos) e teve o golo nos pés por várias vezes. O francês esteve sempre em jogo e foi o elemento mais perigoso do Famalicão. Nos instantes finais, Banza protagonizou um momento insólito quando foi expulso já com o jogo a caminhar para o fim por ter demorado muito tempo a sair do campo no momento da substituição.

Momento: expulsão e penálti, minuto 54

Depois de uma primeira parte equilibrada, a abertura do segundo tempo foi decisiva. A grande penalidade cometida por Tassano permitiu ao Famalicão ampliar a vantagem e obrigou a equipa açoriana a jogar praticamente 40 minutos com menos um elemento. O jogo ficou praticamente decidido aí.

Outros destaques

Marcos Paulo

A par de Banza, Marcos Paulo foi um elemento desequilibrador que causou o pânico junto da defesa do Santa Clara, que nunca soube lidar com ele. A deambular entre a lateral e a zona central,o luso-brasileiro criou vários lances perigosos que poderiam ter dado golo - chegou a enviar uma bola ao ferro.

Allano

Foi o elemento mais perigoso do Santa Clara. A equipa açoriana jogou esta tarde sem um homem fixo na frente e foi Allano que assumiu a tarefa de ser a referência atacante da equipa. Foi perdulário em algumas finalizações, mas também conseguiu criar lances de perigo muitas vezes sozinho.