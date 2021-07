José Marsà foi anunciado oficialmente como reforço do Sporting, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O defesa assinou até 2024 com os leões e ficou com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. No Barcelona há 13 anos, o central atuou pela equipa B dos blaugranas na última temporada.



Marsà, internacional pelas seleções jovens de Espanha, definiu-se como um jogador «com personalidade, que gosta de sair a jogar e rápido» e mostrou-se conhecedor da realidade do emblema leonino.

«Assim que soube do interesse do Sporting, comecei a seguir os jogos do clube. Não só do futebol, mas também do futsal, por exemplo. Sei que foram campeões europeus», referiu, aos meios do clube.



Marsà, que vai integrar a equipa B, confessou que o desempenho do seu compatriota Pedro Porro deu-lhe «ainda mais vontade de vir para o Sporting».



Este foi o segundo reforço anunciado pelo Sporting esta sexta-feira depois de Rúben Vinagre.