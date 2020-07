Francisco Trincão despediu-se no sábado do Sp. Braga, ele que está a caminho do Barcelona.

Em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube bracarense, o jovem de 20 admitiu que estes últimos dias como Gverreiro do Minho foram complicados.

«Estes últimos dias foram um bocado nostálgicos e complicados, pensei em tudo o que passei no Sp. Braga, dos tempos em que não havia academia, todos os campos em que joguei… Até estava no balneário e estava quase a chorar», disse.

«Esta foi a minha casa basicamente a minha adolescência toda, vai deixar saudades. Quero agradecer aos adeptos por todo o carinho, a cidade sempre esteve comigo. Para mim a cidade de Braga vai ser sempre uma casa, sinto-me muito bem cá», acrescentou.

Esta época, Trincão fez 40 jogos e marcou nove golos pelo Sp. Braga. Vai agora reforçar o Sp. Braga.