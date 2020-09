O Gil Vicente tem 15 casos de covid-19 no plantel, segundo confirmou o Maisfutebol, e o jogo frente ao Sporting da 1.ª jornada da Liga está em risco.

Depois dos quatro casos anunciados na passada sexta-feira, o grupo de trabalho fez testes no dia de ontem e o resultado, revelado hoje, confirmou mais onze casos de covid-19. A saber, nove jogadores e dois elementos do staff, cujas identidades não foram reveladas.

Perante este cenário, o delegado de saúde local ordenou quarentena obrigatória e imediata a todo o grupo de trabalho, que terá de cumprir 14 dias de isolamento, não havendo portanto um prazo definido para o regresso aos treinos.

De referir que o clube de Barcelos tem neste momento apenas 15 jogadores disponíveis num plantel de 25.

Deste modo, está em risco a realização do jogo da 1.ª jornada da Liga, frente ao Sporting, no próximo sábado, que hoje mesmo anunciou ter três casos positivos: os jogadores Nuno Santos, Borja e Rodrigo Fernandes, segundo apurou o nosso jornal. Esta situação levou ao cancelamento do jogo frente ao Nápoles, em Alvalade, a contar para o troféu Cinco Violinos, que estava agendado para esta noite.