O Gil Vicente acertou com o plantel principal de futebol, que disputa a I Liga portuguesa, a entrada em férias até ao final do mês de abril.

A medida foi confirmada esta quarta-feira pela assessoria do clube de Barcelos, que em nota oficial enviada ao nosso jornal acrescentou que «nesta fase não existe mais nenhuma alteração significativa».

«A direção do Gil Vicente FC chegou a acordo com o plantel para a entrada de férias até ao final do mês de abril», refere o emblema minhoto, treinado por Vítor Oliveira.