A Liga de Clubes oficializou a mudança de estádio de Marítimo e Farense para as próximas jornadas da I e II Liga, respetivamente. As alterações de cenário foram motivadas pelo mau estado dos relvados dos Barreiros e do São Luís, validados por duas notas negativas atribuídas na sequência de inspeções formais.



Assim sendo, o Marítimo receberá o Arouca no Estádio da Madeira e o Farense defrontará, para a II Liga, o Benfica B no Estádio Algarve.



«Para conhecimento dos clubes associados e demais interessados comunica-se que o Marítimo da Madeira- Futebol, SAD requereu à tiga Portugal que o jogo que disputará na condição de visitada a contar paraa 5.'Jornada da Liga Portugal bwin se realize no Estádio da Madeira, em virtude do estádio que indicou como aquele em que disputaria os jogos na referida condição (Marítimo) se encontra em obras, nomeadamente para intervenção no retvado», indica a Liga.



A decisão de interdição abrange, por ora, apenas os próximos jogos de Marítimo e Farense.



O mau estado do relvado do Marítimo foi duramente criticado pelo FC Porto, no jogo relativo à 3ª jornada da Liga.