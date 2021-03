Tal como tem feito nos últimos jogos, o Benfica mostrou os bastidores da vitória na receção ao Boavista, da 23.ª jornada da Liga, no Estádio da Luz.

Seferovic foi a figura do encontro, ao bisar, e por isso é também o principal protagonista do vídeo, onde pode ver-se o suíço a concentrar-se antes da partida, por exemplo, e a ser parabenizado pelos colegas no final dos 90 minutos.

Recorde-se que o Benfica venceu o Boavista por 2-0, naquela que foi a quarta vitória dos encarnados – a terceira no campeonato.

Veja os bastidores do Benfica-Boavista no vídeo acima associado.