O Sporting de Braga apresentou queixa contra o Sporting no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) em relação a obrigações financeiras estabelecidas na transferência de Rodrigo Battaglia.



Os bracarenses defendem que têm direito a receber 20 por cento de uma futura venda do médio. No entanto, os leões consideram que o facto de o internacional argentino ter rescindido em 2018 e de ter assinado um novo vínculo, nada têm a pagar aos minhotos.



A interpretação feita pela SAD leonina é semelhante aquele que fizeram no caso de Bruno Fernandes, que levou a Sampdoria a apresentar queixa na FIFA. Tal como Battaglia, o internacional português rescindiu na sequência do ataque à Academia de Alcochete e assinou um novo vínculo meses depois.