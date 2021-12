A atualização do boletim clínico do Belenenses revela que há mais familiares infetados com covid-19.

«Apesar das várias precauções tomadas e dos protocolos estabelecidos, alguns familiares dos infetados foram contaminados pelo vírus. O momento da contaminação não é certo, pode ter ocorrido em data anterior», refere a nota.

Relativamente aos elementos afetos ao grupo de trabalho (jogadores, treinadores e staff), continuam 79 pessoas em isolamento, das quais 19 estão infetados: 12 jogadores, dois elementos do departamento médico, três membros da equipa técnica e duas pessoas do staff.

«As pessoas infetadas apresentaram-se na sua maioria com sintomas de congestão nasal e tosse, algumas com alguma febre — nada que inspire cuidados médicos especiais», adianta a SAD dos azuis.

O boletim clínico adianta ainda que «alguns atletas já realizam exercícios básicos de preparação física».

«A paragem forçada deixará seguramente marcas no ritmo competitivo nos atletas de alta-competição, mas, dentro do possível e sobre estrita supervisão médica, alguns futebolistas estão a realizar exercícios que podem facilitar o regresso à competição logo que a Direção-Geral de Saúde o autorize», acrescentam.

De recordar que o jogo com o Vizela, que estava agendado para segunda-feira, foi adiado, o que motivou críticas do clube visitado à Liga.