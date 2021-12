Está confirmado que o Belenenses-Estoril, jogo da 14.ª jornada, vai realizar-se no próximo domingo, dia 12 de dezembro (15h30).

Nesta sexta-feira a Liga esteve reunida com ambos os clubes, de forma a fazer um ponto de situação e ver se existiam condições para jogar.

O Belenenses ainda tem 27 jogadores a cumprir o período de isolamento, que só termina nesta sexta-feira, mas os mais recentes testes à covid-19 vieram todos negativos.

Estes atletas podem voltar assim aos treinos no sábado, véspera do encontro, juntando-se aos dez jogadores que testaram positivo e que já tinham voltado ao trabalho no clube.

Embora a recuperação destes jogadores seja, naturalmente, uma boa notícia, os responsáveis do Belenenses estão preocupados com a preparação do jogo, que foi realizada em condições naturalmente impróprias.

Em todo o caso o jogo vai mesmo realizar-se na tarde do próximo domingo.

De recordar que o jogo chegou a estar marcado para sábado, mas o Belenenses conversou com o Estoril a propósito de um adiamento que até seria para mais tarde do que o dia seguinte, que acabou por ser o acordo alcançado.