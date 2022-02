Licá está de volta ao Belenenses, e até já treinou nesta quinta-feira, mas tudo indica que, por outro lado, Kelvin e José Aja não podem reforçar o último classificado da Liga.

Tal como foi noticiado pelo Maisfutebol na véspera, a SAD liderada por Rui Pedro Soares tinha acordo com o brasileiro que jogou no FC Porto e com o defesa uruguaio. A questão é que, de forma informal, e após dúvidas levantadas por outros clubes, a Liga informou que os referidos jogadores não cumpriam os requisitos para que fossem inscritos como jogadores livres (única possibilidade depois do fecho do mercado de inverno).

O Regulamento de Competições, no artigo 2.º do Anexo II, relativo precisamente à inscrição de jogadores desempregados, estipula três condições para que um jogador possa encaixar nesse estatuto:

a) caducidade até ao termo da época anterior à da inscrição, tendo nela tido atividade como jogador profissional;

b) resolução por si promovida, com justa causa reconhecida até ao termo do período anterior do prazo de inscrições;

c) revogação que tenha ocorrido até ao termo do primeiro período do prazo de inscrições da época

O argumento da SAD do Belenenses é que Kelvin e José Aja vieram de campeonatos sul-americanos, e os vínculos que tinham anteriormente foram revogados quando acabou a época desportiva naquele calendário futebolístico. A interpretação da Liga é diferente, no entanto, e isso foi comunicado informalmente.

A situação de Licá é diferente. O avançado está livre desde o final da época passada, altura em que terminou a ligação ao Farense, e por isso preenche os requisitos para ser inscrito pelo Belenenses, que representou entre 2018 e 2020.