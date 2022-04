A FIGURA: Ricardo Horta

O capitão do Sp. Braga nem fez dos jogos mais impressionantes que já se lhe viram, mas foi decisivo como tantas vezes. O golo em cima do minuto 90 valeu a vitória aos arsenalistas e deixou-o apenas a um dos 92 de Mário Laranjo, o melhor marcador da história do Sp. Braga.

O MOMENTO: Ricardo Horta a matar o jogo e a esperança (?), 90m

Com ambas as equipas partidas na busca da vitória, o golo do Sp. Braga surge com Castro, o único médio que restava em campo do lado dos arsenalistas - Al Musrati tinha recuado para central - a fazer um cruzamento rasteiro da direita para o inevitável Ricardo Horta rematar seco para o golo. A bola ainda bateu no ferro e acabou com as esperanças azuis no jogo... e mais difíceis no campeonato.

OUTROS DESTAQUES

Vitinha

O jovem avançado do Sp. Braga é um poço de força e muito difícil de travar. Ainda tem momentos em que pode definir melhor, mas quando aprimorar a tomada de decisão pode tornar-se num caso muto sério. Tenha ele a cabeça no lugar, como várias vezes já alertou Carlos Carvalhal.

Yan Couto

A entrada do lateral brasileiro ao intervalo deu um fulgor maior ao Sp. Braga, que passou a criar sobretudo pela direita. Podia ter definido melhor numa ou outra situação, mas a dinâmica que deu ao jogo foi notória. Deixou o relvado em lágrimas, muito queixoso, depois de uma entrada duríssima de Sithole no último lance da partida, que valeu a expulsão ao sul-africano.

Tiago Sá

Estreou-se nesta edição da Liga, assumindo a titularidade devido à lesão de Matheus e transmitiu sempre enorme segurança. Muito atento, Afonso Sousa foi quem lhe deu mais trabalho, sobretudo na segunda parte, mas foi ele quem levou sempre a melhor.

Afonso Sousa

Que maduro está o número 10 do Belenenses. Joga e faz jogar. Todo o futebol da equipa de Franclim Carvalho sai da cabeça e dos pés de Afonso Sousa, que diante do Sp. Braga esteve perto de marcar duas vezes. Na primeira Tiago Sá fez uma grande defesa e na segunda, o remate ainda acertou na parte de cima da trave.

Luiz Felipe

Ainda que não tenha sido obrigado a fazer uma grande defesa, o guarda-redes brasileiro fez uma mão cheia de defesas de qualidade. Esteve sempre muito seguro, mesmo no período de maior pressão do Sp. Braga.