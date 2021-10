A FIGURA: Makouta

Saiu fatigado e depois de ter falhado dois passes que podiam ter comprometido. Ainda assim, estes lapsos não são suficientes para macular a exibição individual que mais terá enchido o olho aos adeptos e ao investidor Gérard López, que pela primeira vez viu ao vivo um jogo no Bessa. O internacional congolês de 24 anos é um tanque, um todo-o-terreno, fundamental para a manobra do meio-campo do Boavista. Se defensivamente, é capaz de ir ao choque e cobrir largas parcelas de terreno, também se torna uma referência na primeira fase de construção. Esta noite, percorreu muitos quilómetros. Numa das suas arrancadas, aos 31m, ofereceu uma oportunidade de ouro a Tiago Morais, que desperdiçou.

--

O MOMENTO: minuto 90+3.

Ntep teve nos pés a hipótese de fazer justiça tardia, mas Luiz Felipe acabou por salvar o Belenenses. Seria um prémio justo para o Boavista, que foi a única equipa a procurar vencer esta noite no Bessa. O guarda-redes brasileiro foi lesto a fazer a mancha e evitou o golo axadrezado. Um segundo mais tarde e provavelmente faria penálti.

--

OUTROS DESTAQUES:

Cannon e Hamache

Num sistema de 3-4-3 estess dois laterais projetados são fundamentais para dar largura ao jogo axadrezado. Umas vezes, defesas, outras quase extremos, as incursões de ambos foram criando desequilíbrios do lado contrário.

Luiz Felipe

Competente entre os postes. Sem fazer defesas do outro mundo, coube-lhe um papel fundamental para que o Belenenses saísse do Bessa com um ponto.

Carraça

O lateral emprestado pelo FC Porto esteve constantemente na berlinda. De cada vez que tocava na bola, surgia desde as bancadas um coro de assobios monumental. Ainda assim, não tremeu e fez uma das mais competentes exibições dos azuis.