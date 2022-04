A FIGURA: Safira

É o rosto desta recuperação do Belenenses. Na primeira parte batalhou muito, mas esteve sempre muito sozinho na «sua» luta. Na etapa complementar, com uma outra presença dos azuis no ataque, cresceu. Foi ele que fez o penálti que reacendeu a esperança na equipa de Franclim Carvalho e depois disso não parou de procurar o golo do empate. Deixou Danny Henriques na cara do golo, atirou ele ao poste e foi muito por ele que o Belenenses acreditou até ao fim no empate.

O MOMENTO: Sandro, o herói improvável e... polémico

Foi aos 90+6 minutos. Já no desespero, a bola sobrou para o médio brasileiro à entrada da área. Sandro encheu-se de fé e resgatou um ponto para os azuis. O festejo foi de raiva e polémico, junto dos adeptos estorilistas.

OUTROS DESTAQUES

Mboula

Mais uma exibição segura deste extremo emprestado pelo Maiorca. Mboula tem escola – passou por clubes como o Barcelona e o Mónaco – e isso nota-se na maneira como gere alguns lances. O poder de desequilíbrio foi o do costume, com vários lances de perigo criados no seu raio de ação, e juntou a isso a assistência para o golo de Rosier.

André Franco

Tem sido, muito provavelmente, o melhor jogador do Estoril nesta temporada de regresso ao principal escalão do futebol português e esta tarde esteve à altura dos acontecimentos… enquanto o Estoril jogou. Franco joga e faz jogar, e aquele pé esquerdo parece que tem cola quando a bola lhe chega. Prova disso é a maneira como inventou a jogada em que conquistou o penálti, que depois ele próprio converteu com muita classe. E nem a ordem de repetição de Tiago Martins o fez tremer: à segunda, a classe foi a mesma.

Sandro

Tem passado quase despercebido na temporada do Belenenses, mas sai deste jogo com um dos heróis da equipa de Franclim Carvalho. O médio foi chamado para entrar por Franclim Carvalho aos 86 minutos e despiu o colete cheio de vontade. Ouviu até uns piropos de gozo por parte dos adeptos da casa, calou-se e… respondeu em campo. O excesso nos festejos era escusado, mas o brasileiro deixou-se levar pelo calor do momento.