O Belenenses vai voltar a jogar no Jamor, informou a Liga.



O relvado do estádio nacional foi melhorado e recebeu luz verde para voltar a acolher jogos dos azuis. Assim, o primeiro jogo da equipa orientada por Filipe Cândido em casa será frente ao Santa Clara, na 10.ª jornada, às 18h00, do dia 31 de outubro.



Lembre-se que o Belenenses jogou quatro jogos na condição de visitado no Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Veja o novo relvado do Belenenses na galeria associada.