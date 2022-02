Declarações de Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, na sala de imprensa do Parque de Jogos do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (4-1) frente ao Moreirense:

«Não olhamos para a tabela, não adianta. Temos é de olhar para nós e para os pontos que temos de fazer para sair desta situação. As jornadas vão passando e temos de fazer pontos, temos malta de fora a chegar para ajudar, não podemos é deixar isto para as quatro jornadas do fim».

[Expulsão] «Foi um momento que decidiu o jogo. Ficou mais difícil para nós. Não estávamos a fazer um bom jogo, é o pior jogo que fizemos desde que cheguei, e depois sofremos o 2-1. Todos os momentos são difíceis para sofrer golo, mas há momentos que são mais chave e tornou-se mais difícil. O Ndour era uma peça chave para o nosso jogo, acabou por ser expulso, o que nos complicou. Tivemos pouca paciência e exagerámos no jogo longo. Não tivemos conforto no jogo, foi o nosso pior jogo desde que cá estou».

«Já vi o lance. O árbitro decidiu e decidiu bem, mesmo que não fosse vermelho direto era para amarelo e era expulso na mesma. Não pode acontecer. Parece-me que a questão da maturidade pode ter o seu peso. Teve um ato irrefletido e condicionou a nossa segunda parte»