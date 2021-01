FIGURA: Claude Gonçalves (Gil Vicente)

Está a atravessar um excelente momento de forma. Depois de dar o triunfo aos galos em Famalicão, Claude Gonçalves voltou a encher o campo frente ao Belenenses. O miolo de terreno foi todo dele, numa partida em que Lucas Mineiro esteve abaixo do habitual. Esteve perto do golo, Kritciuk negou-lhe.

MOMENTO DO JOGO: Kritciuc segura o empate

É difícil eleger o ‘momento do jogo’ numa partida como a desta noite. Ainda assim, escolhemos o instante em que uma das duas equipas esteve mais próxima de fazer o que dá sentido ao futebol: golos. Claude Gonçalves, na ressaca de um pontapé de canto, obrigou Kritciuk a defesa apertada.

OUTROS DESTAQUES

Lourency (Gil Vicente): Foi o principal agitador do jogo no primeiro tempo. Com algumas arrancadas, colocou em sentido a defesa contrária. Lourency teve ainda duas oportunidades, mas em ambas o remate saiu à figura.

Brian (Gil Vicente): Estreia absoluta como jogador sénior e logo para substituir o totalista Denis. Brian, embora não tenha tido grande trabalho, mostrou-se sempre seguro e transmitiu confiança à equipa.

Kritciuk (Belenenses): Das poucas vezes que foi chamado a intervir, mostrou-se sempre seguro. Fez a melhor defesa do jogo, ao parar uma bomba de Claude Gonçalves já no segundo tempo.