O Benfica defronta neste sábado o Belenenses no regresso ao campeonato, quase um mês depois do último jogo das águias na Liga.

Ainda assim, além do empate com o Barcelona na Liga dos Campeões, a conferência de antevisão ao jogo ficou marcada pelo comentário do treinador das águias ao sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal, em que o Benfica vai defrontar o FC Porto.

Jesus reconhece que a sorte não foi a melhor, e até sublinho que nem águias nem dragões têm sido felizes nos sorteios.

«Nem o Benfica nem o FC Porto têm tido sorte nos sorteios. Na Champions ficámos em grupos fortes e agora na Taça também não tivemos sorte e vamos defrontar-nos», começou por dizer.

«Às vezes as coisas difíceis são as mais fáceis. Se o sorteio ditou estes jogos, vamos encarar os jogos com normalidade», desvalorizou, comentando ainda o sorteio do paly-off da seleção rumo ao Mundial do Qatar.

«O sorteio para Portugal também não foi agradável», resumiu.