A FIGURA: Yan Matheus

Até entrou no jogo com o pé esquerdo, ao desperdiçar uma oportunidade soberana quando estava completamente isolado. Mas, recompôs-se e ainda foi a tempo de abrir o ativo, pouco depois, fazendo a assistência para o terceiro golo dos cónegos. Um golo e uma assistência na folha de serviço do brasileiro que chegou aos sexto golo da temporada.

O MOMENTO: golo de Pablo (43’)

Num momento crucial do jogo, logo a seguir ao Belenenses ter levado uma estocada ao ficar reduzido a dez, na sequência de um lance de bola parada cobrado por Pedro Amador O central desviou de cabeça para o fundo das redes, tranquilizando o Moreirense. Estreia a marcar do central em Moreira de Cónegos.

OUTROS DESTAQUES

Derik

Entrou na segunda parte ligado à corrente. Ainda foi a tempo de enviar uma bomba ao travessão e de marcar um golo num pontapé acrobático. Precisou de apenas oito minutos para isso.

André Luís

Lutou muito na frente de ataque do Moreirense, não virando a cara à luta num jogo acidentado. Coroou a prestação de luta com mais um golo para a sua conta pessoal, o sétimo da temporada.

Abel Camará

Dos menos maus da equipa do Belenenses. Não desperdiçou a oportunidade de que dispôs, empatando o jogo numa fase em que a equipa de Franclim Carvalho ainda respirava.

Pedro Amador

O lateral esquerdo está em dois golos do Moreirense, sendo preponderante no triunfo da equipa de Sá Pinto. Prestação positiva.