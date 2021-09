Declarações de Nuno Pereira, treinador adjunto do Belenenses, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate sem golos frente ao V. Guimarães, num jogo em que terminou com mais dois elementos em campo:

«Faltou eficácia. Criámos oportunidades, não as conseguimos concretizar. Nem sempre é fácil jogar em superioridade contra uma equipa que recua as linhas e joga num bloco mais baixo. Tentámos tirar proveito dessa superioridade numérica nos corredores laterais. Procurámos jogo exterior para ter mais largura e tirar cruzamentos, mas não conseguimos. Tentámos fazer tudo o que estava ao nosso alcance».

[Alterações] «As alterações foram sempre no sentido da vertente ofensiva, mas o contexto não foi o melhor, porque o adversário organizou-se bem e contou com o apoio do público. O sentido das substituições foi dar algo à equipa em termos ofensivos, mas esse efeito não foi conseguido».