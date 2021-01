Petit, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após empate (0-0) frente ao Gil Vicente:

«Ficava satisfeito com os três pontos. Não foi um bom jogo, mas foi intenso e bem disputado. As duas equipas encaixaram-se e não houve muitas oportunidades. Esperávamos mais. Estamos com boas dinâmicas em ternos defensivos e ofensivos. Não fizemos uma boa primeira parte, mérito do Gil Vicente que é uma equipa com muita intensidade. Corrigimos ao intervalo e melhoramos, mas não criámos muitas situações. É um resultado que se ajusta.

[lesões e castigos] O azar de uns é a sorte de outros. Eles sabem as dinâmicas, trabalham todos os dias connosco. Os três centrais não estavam cá, mas jogaram outros e todos têm trabalhado o máximo para quando tiver oportunidade, conseguir aproveitar. De realçar que jogamos com nove portugueses, metade fruto da equipa de sub23, e que têm crescido connosco.

[substituição forçada do Varela] O Varela tem vindo a treinar com algumas limitações na parte do gémeo. Ele teve uma lesão a temporada passada, teve dois meses afastado, e temos gerido o Varela, até porque com a idade é preciso saber gerir essas situações. É normal que com uma substituição tão cedo que altere a estratégia, mas isso pode acontecer se sofrer um golo aos 30 segundos. Não sofremos, é muito difícil marcar a este Belenenses, mas gosto deste equilíbrio entre as oportunidades criadas e os golos sofridos.

[importância do Gonçalo Silva] Todos os jogadores são importantes. O Gonçalo é o jogador mais antigo, é um jogador que dá tudo pela equipa e pelo clube. Temos agora o regresso de três centrais o que me vai dar dores de cabeça, mas o futebol é assim. Espero que contra o Paços de Ferreira já tenha a equipa completa, por isso estou satisfeito com o regresso do Gonçalo».