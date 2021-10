O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, garantiu esta terça-feira que o treinador da equipa principal, Petit, não vai sair do cargo.

O treino desta terça-feira, tal como o Maisfutebol noticiou, foi cancelado, mas o dirigente dos azuis garantiu, em conferência de imprensa, esta tarde, que essa decisão foi tomada por Petit e atendendo ao descanso da equipa e de todo o pessoal em torno dela, no caso fisioterapeutas e roupeiros.

«O Petit não só não vai sair como nunca esteve para sair. Nunca esteve em cima da mesa o Petit sair e vamos, com os que estão cá, nas próximas três semanas, ter todas as condições para voltarmos a ser a equipa que sempre fomos», disse Rui Pedro Soares, aos jornalistas, em videoconferência, antes de esclarecer a sua posição sobre o cancelamento do treino desta manhã.

«Tive uma conversa com o Petit no domingo a seguir ao jogo, outra no domingo à noite, ontem de manhã presencialmente e a comunicação social soube porque foi no Jamor, num sítio mais ou menos público: fomo-nos despedir do Team Manager que tínhamos, que teve uma excelente proposta de trabalho e saiu. Falámos ontem à tarde, ao fim do dia por causa do jogo dos sub-23. Hoje de manhã falei com o Petit e hoje à tarde falei com o Petit», começou por expor.

«Se o treino foi cancelado, foi cancelado por decisão do Petit, para atender a uma coisa simples: quando, ao fim de uma semana de trabalho há folgas, as folgas - se pensarmos nos jogadores e treinadores - são calculadas entre o último e o primeiro treino. Mas há um staff que trabalha à volta da equipa que tem menos um dia de folga em cada dois. Não podem ir de folga quando acaba o treino: têm mais quatro a cinco horas pela frente e, antes do treino seguinte, entram quatro a cinco horas mais cedo. Estas pessoas, fisioterapeutas e roupeiros, neste mês, tiveram um grande período sem folgas e era importante dar folga segunda-feira e hoje, terça-feira – a equipa sub-23 hoje também está de folga e – e por isso foi cancelado. Para não haver dúvidas nas próximas semanas: no próximo sábado e domingo vai ser de folga para as duas equipas. Já acertámos isso. Jogamos no Berço para a Taça de Portugal [dia 17] e como só jogamos com o Boavista numa segunda-feira [25], vamos ter três dias de folga entre o Berço e o Boavista. Foi somente por causa disso», concluiu.

«Perfeição era se o presidente fosse cego e o treinador surdo»

Questionado ainda sobre se podia garantir que Petit vai ser treinador da equipa azul até final de 2021/2022, Rui Pedro Soares frisou estar «contente» com o técnico e que pode «garantir o que apenas depende» de si.

«A questão dos resultados… muitas vezes os treinadores são despedidos depois de maus resultados, mas não é pelos maus resultados: muitas vezes a relação entre treinador e presidente é tão má, que o presidente espera dois a três jogos para ele ter maus resultados, para o despedir. Isso também acontece. Durante estes 21 meses já passou várias vezes pela cabeça que se calhar o Petit devia sair, mas é uma coisa que rapidamente deixa de estar na cabeça. Acredito que ele também pense, muitas vezes, que o melhor é ir-se embora. Entre um treinador e um presidente, para as coisas serem perfeitas, era preciso que o presidente fosse cego e que o treinador fosse surdo. Tenho uma excelente relação com o Petit, a melhor possível. Estamos junto há 21 meses e tenho a certeza que vamos estar juntos mais tempo», afirmou, ainda.

«Impedimento da FIFA? Além da janela estar fechada, não temos interesse em inscrever»

A SAD do Belenenses está impedida pela FIFA de inscrever novos jogadores nas próximas três janelas de transferências devido a uma dúvida de 300 mil euros à Liga Desportiva de Maputo, de Moçambique.

Questionado pelo Maisfutebol sobre a situação, Rui Pedro Soares não esclareceu se nesta altura a dívida está liquidada – algo que fonte dos azuis garantiu que seria feito antes de janeiro de 2022. «A decisão da FIFA foi um impedimento a partir de 1 de janeiro de 2022. Além de a janela estar fechada, não temos interesse em inscrever novos jogadores», respondeu o dirigente.