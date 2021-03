O treinador do Belenenses SAD, Petit, reconheceu esta sexta-feira que os azuis vão ter um jogo muito difícil frente aos algarvios, na 23.ª jornada da I Liga, dizendo que a sua equipa quer «mudar a imagem» após a derrota por 3-0 ante o Benfica, na ronda anterior.

«É uma equipa [Farense] muito difícil, que joga em sua casa e vai à procura de se encostar a nós [na classificação]. Queremos muito mudar a imagem do último jogo e conquistar os três pontos, trabalhámos nesse sentido», afirmou Petit, na antevisão ao jogo.



O técnico do Belenenses aproveitou ainda para rebater as críticas de que foi alvo após o jogo contra o Benfica, referindo já estar habituado e de «consciência tranquila».

«Já tenho alguma experiência [na luta pela manutenção], às vezes não tão valorizada. Não sou muito comercial para a imprensa, mas faço o meu trabalho. Já como jogador muita gente não valorizava, diziam que não chegaria a um grande, mas cumpri o objetivo e, como treinador, tenho feito o meu trabalho, salvar equipas numa fase mais difícil», sublinhou o treinador, elogiando uma das figuras do Farense de 2020/2021: o médio Ryan Gauld.



«Se não tivesse experiência e não andasse no futebol há muitos anos, poderia afetar-me. Sou forte psicologicamente, sei o que faço, sei o meu profissionalismo e o que os jogadores fazem no dia-a-dia. Já estou habituado, já estive em outros clubes em que me insultavam e diziam mal de mim. O mais importante é manter a consciência tranquila», argumentou antes de continuar.

«Já tenho alguma experiência [na luta pela manutenção], às vezes não tão valorizada. Não sou muito comercial para a imprensa, mas faço o meu trabalho. Já como jogador muita gente não valorizava, diziam que não chegaria a um grande, mas cumpri o objetivo e, como treinador, tenho feito o meu trabalho, salvar equipas numa fase mais difícil.»



Petit elogiou ainda Ryan Gauld, uma das figuras da formação algarvia.

«[O Ryan Gauld] é muito importante na manobra ofensiva da sua equipa, com uma qualidade acima da média. Teve algum tempo para adaptar-se ao futebol português, mas nós olhamos para o todo da equipa do Farense, sabendo que ele tem muita influência», frisou.

Para este jogo, o central brasileiro Henrique Buss já está apto, ao contrário dos defesas Eduardo Kau e Nilton Varela, que ainda figuram no boletim clínico.

O Farense-Belenenses SAD opõe o 15.º classificado (19 pontos) ao 12.º (22 pontos), no Estádio de São Luís. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.