O treinador do Belenenses admitiu neste sábado que a urgência de somar pontos é grande, mas mostrou-se confiante para a receção ao V. Guimarães, da 22.ª jornada da Liga.

Os lisboetas ocupam a 18.ª e última posição do campeonato, com 12 pontos, sete abaixo da zona de salvação, e estão numa série de cinco jogos sem vencer (quatro derrotas e um empate), o último dos quais um pesado desaire na visita ao Moreirense, por 4-1.

«Foi uma semana difícil, face ao resultado e ao que foi o jogo. Sabemos que a expulsão do Ndour mudou completamente o jogo. Sentimos que, a cada jornada que passa, a urgência de somar pontos é maior. Foi uma semana difícil psicologicamente, porque os jogadores continuam a trabalhar muito bem», disse Franclim Carvalho, na antevisão, citado pela Lusa.

«Vamos ter um jogo muito difícil. O Vitória tem soluções para colmatar as ausências. É um jogo importante para nós, como era o de Moreira de Cónegos, e estamos confiantes. Queremos pontuar, obviamente», acrescentou.

O jovem treinador falou ainda sobre as contratações (para já) falhadas de Kelvin e José Aja, cujas inscrições foram rejeitadas pela Liga.

«A questão do José Aja e do Kelvin estão entregues à administração. Neste momento, ultrapassa-me. São dois jogadores que eu e a administração gostávamos, tal como o Licá e o Baraye, e que estavam identificados», explicou o técnico.

Os dois jogadores estavam livres de contrato e, como tal, poderiam vincular-se a outro clube já depois do encerramento do período de transferências de janeiro, mas a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considera que José Aja e Kelvin não podem ser inscritos, de acordo com a sua leitura do Regulamento de Competições.

Em sentido contrário, Licá e Baraye já goiram inscritos e Franclim Carvalho elogia as contratações feitas já após o fecho do mercado.

«Para o balneário, o Licá é muito importante, até pela figura e personalidade. É muito alegre e gosta de ajudar os mais novos, que o veem como uma referência. Agregado a isto, já conhecia o contexto do clube. É muito forte a trabalhar sobre a última linha do adversário e na finalização», elogiou Franclim Carvalho, que também vê o dianteiro senegalês Baraye como «uma pessoa muito bem-disposta e com vontade de jogar».