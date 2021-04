O Sp. Braga não foi além de um empate (1-1) na receção ao Belenenses. Na perseguição ao pódio, depois de FC Porto e Benfica já terem feito a sua parte esta ronda, os pupilos de Carlos Carvalhal ainda estiveram a vencer, mas acabaram por permitira igualdade a turma do Belenenses.

Com menos intensidade do que o habitual, esteve precisamente aí um dos fatores para que pela primeira vez neste campeonato os bracarenses cedessem pontos em casa dois jogos consecutivos. Jogou a um rimo mais baixo o conjunto bracarense, permitindo ao Belenenses equilibrar forças.

Gaitán abriu o ativo ainda na primeira metade, mas já no segundo tempo Cassierra carimbou o empate para o Belenenses, que permite ultrapassar, à condição, o Famalicão na tabela classificativa.

Gaitán tira protagonismo aos guarda-redes

O embate na pedreira começou de forma entretida. Dividido, ainda que com maior dose de iniciativa bracarense; mesmo a um ritmo não muito elevado registaram-se lances de frisson junto de ambas as balizas.

Sobressaíram os guarda-redes a atrasar o nulo no marcador. Primeiro foi Kritciuk a evitar que um chapéu de Ricardo Horta tivesse sucesso, mas Matheus respondeu do outro lado e impediu Miguel Cardoso de finalizar com sucesso um contragolpe dos azuis com vantagem numérica.

As duas equipas ainda voltaram a tentar, Kritciuk voltou a superiorizar-se ao travar um remate à meia volta de Sporar e, do outro lado, Varela rematou ao lado em mais um contragolpe prometedor da equipa de Petit.

Foi, contudo, Gaitán a tirar o protagonismo aos guarda-redes, abrindo o ativo ao minuto 36. Numa série de tentativas de penetração na área, com vários passes bloqueados, ao fazer o corte Henrique isolou o esquerdino que rematou de primeira para o fundo das redes.

Cassierra dribla a derrota

Parecia ter o jogo controlado o Sp. Braga. Apesar de não estar propriamente a deslumbrar não ia prometendo grandes veleidades à equipa de Petit. Ainda assim, o Belenenses dava mostras de ter argumentos para reagir depois de já na primeira parte ter criado perigo.

Um cenário que viria a tornar-se real em cima da hora de jogo com o golo do empate, de Cassierra, que driblou a derrota. Lançado em profundidade ir Ruben Lima, o colombiano aproveitou a saída tímida de Matheus para driblar o guarda-redes e ainda evitar Raul Silva, que teve medo do segundo amarelo e quase estendeu a passadeira.

Incrementou ligeiramente o ritmo o Sp. Braga na fase final do encontro, correndo desenfreadamente atrás do prejuízo. Esforço insuficiente, uma vez que a organização do Belenenses permitiu segurar o empate.

Apenas com um triunfo nos últimos quatros, o Sp. Braga fica agora a três pontos do pódio. Soma um ponto o Belenenses na fuga aos lugares de descida.