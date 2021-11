O surto de covid-19 do Belenenses já obrigou ao isolamento profilático de mais de 100 pessoas, segundo informação da TVI/CNN Portugal.

O facto de mais de uma dezena de jogadores estarem infetados com a nova variante Ómicron, fez com que a delegada de saúde que está a acompanhar o caso determinasse o isolamento das famílias e de todos os contactos de risco quer dos jogadores, quer dos elementos do staff, o que soma mais de uma centena de pessoas isoladas.

Para já, segundo foi possível saber, os elementos que testaram positivo encontram-se bem e apenas com sintomas ligeiros.

As análises aos últimos exames feitos pelos elementos do clube estão a ser feitas pelo Instituto Ricardo Jorge, sendo que os contactos em isolamento vão voltar a ser testados no dia 2 e no dia 7, podendo deixar o isolamento caso testem negativo.