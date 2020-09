De saída do FC Porto para o Belenenses, Afonso Sousa deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais.



«Obrigado Futebol Clube do Porto. Foram 9 anos de aprendizagem e de grande crescimento. Uma casa que sempre me ajudou e uma grande parte de mim tem que lhes agradecer por estas próximas oportunidades. Um obrigado também aos meus companheiros, foram essenciais nesta caminhada», escreveu o médio ofensivo.

Depois de seis épocas ao serviço do FC Porto, o campeão europeu de sub-19, neto de António Sousa e filho de Ricardo Sousa, vai mudar-se para o Belenenses. Na equipa de Petit, o jovem de 20 anos terá a primeira experiência na Liga.

Na temporada passada, fez sete golos em 24 jogos pela formação B dos dragões e quatro golos em cinco partidas pelos juniores.